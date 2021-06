Einer von drei existierenden Umschlägen mit der seltenen Briefmarke "Rote Mauritius" ist am Samstag in Ludwigsburg versteigert worden. Mit 8,1 Millionen Euro wurde ein Rekord geknackt.

Als Startpreis hatte der bisherige Besitzer, eine Privatperson, vier Millionen Euro aufgerufen. Dieser Preis wurde nun mit 8,1 Millionen Euro deutlich übertroffen. Käufer ist eine deutschsprachige Person aus Europa, sie hatte per Telefon mitgeboten.

Teuerster Briefumschlag, der je versteigert wurde

Es ist der teuerste Briefumschlag, der weltweit je versteigert wurde. Mit 8,1 Millionen Euro wurde der höchste Preis für ein derartiges Objekt erzielt, so Christoph Gärtner vom Auktionshaus Gärtner in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg).

Mitgeboten haben vier Personen, persönlich anwesend bei der Auktion waren rund 50. Die Teilnahme und das Bieten waren auch online aus der ganzen Welt möglich.

Andere Exemplare unverkäuflich

Bei dem Umschlag handelt es sich um eine Balleinladung von Lady Gomm, der Ehefrau des Gouverneurs von Mauritius aus dem Jahre 1847. Neben dem Umschlag in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gibt zwei weitere Exemplare, die allerdings unverkäuflich sind. Eines ist in Besitz der englischen Königin, das andere befindet sich in der British Library in London.