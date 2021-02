per Mail teilen

Der erste Abschnitt des Straßenbauprojekts B10 Rosensteintunnel in Stuttgart ist fertiggestellt. Am Samstag wird das Teilstück für den Verkehr freigegeben.

Die Tunnelverbindung der B14 mit der Stuttgarter Innenstadt wird am Samstag für den Verkehr freigegeben. Stadt Stuttgart / Foto: Thomas Hörner

Das erste Teilstück des Rosensteintunnels - ein Kurztunnel - verbindet die B14 direkt mit der Innenstadt. Zunächst wird nur eine Fahrspur freigegeben. Dirk Thürnau, Technikbürgermeister in Stuttgart, bezeichnet die Verkehrsfreigabe als "Meilenstein", der eine neue Verbindung zwischen B10 und B14 am Leuze schafft.

Eröffnung Rosensteintunnel im September

Die Arbeiten in diesem Bereich gehen weiter. Im September soll der neue Rosensteintunnel dann in Betrieb genommen werden. Außerdem muss noch die dritte Leuzeröhre gebaut, die bestehenden Leuzetunnel-Röhren saniert und eine Rampe in Richtung Bad Cannstatt gebaut werden.

Das Gesamtprojekt soll Mitte 2024 abgeschlossen sein. Die Kosten für den Rosensteintunnel haben sich auf rund 400 Millionen Euro erhöht.