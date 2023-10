Amerikanische Behörden hatten die evangelikale Familie aus dem Kreis Esslingen aufgefordert, nach Deutschland zurückzukehren. Nun darf sie wohl in Amerika bleiben, zumindest vorerst.

Die amerikanische Einwanderungsbehörde hat den Verbleib der Familie Romeike in den USA zumindest vorübergehend bewilligt. Das teilte der Rechtsanwalt der Familie gegenüber dem Evangelischen Pressedienst mit. Ihre Duldung sei um ein Jahr verlängert worden.

Schulverweigerer setzen auf Heimunterricht

Fünf der inzwischen sieben Kinder von Familie Romeike wurden in Deutschland geboren. Sie wuchsen in Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) auf und nahmen zunächst am deutschen Schulunterricht teil.

Hintergrund: Wer sind "die Evangelikalen"? Das Spektrum dieser protestantischen Bewegungen ist extrem breit: Es beginnt bei erzkonservativen Menschen, die das Evangelium und dessen Schöpfungsgeschichte wortwörtlich nehmen. Sie lehnen die Evolutionstheorie wie auch staatliche Lehrpläne ab. Es reicht über diverse Freikirchen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Glaubenspraktiken, wie zum Beispiel gospelähnliche Gottesdienste, Erwachsenentaufe oder Erweckungserlebnisse. Und sie endet bei frommen Gläubigen, die das Evangelium in den Mittelpunkt ihres Alltags stellen und Mitglied einer evangelischen Landeskirche sind. Heute werden in Deutschland nach Schätzungen 1,5 Millionen Menschen dem evangelikalen Spektrum zugerechnet. In den USA haben sich evangelikale Bewegungen deutlich stärker verbreitet. In den Südstaaten sollen sie bis zu einem Drittel der Bevölkerung ausmachen. Ihre Wurzeln haben evangelikale Bewegungen im Pietismus, einer Frömmigkeitsbewegung aus dem 17. Jahrhundert, die besonders in Württemberg stark war und bis heute ist. Im 19. Jahrhundert erhielt sie durch eine Predigerbewegung Aufschwung. Seit den 1970er Jahren sind in Deutschland weitere evangelikale Gruppierungen entstanden, die den Gottesdienst-Stil US-amerikanischer Gemeinden mit Popmusik und persönlichen Berichten von Erweckungserlebnissen übernahmen.

In einem Interview, das auf dem YouTube-Kanal seines Schwiegersohns veröffentlicht wurde, erzählte Familienvater Uwe Romeike, dass seine beiden ältesten Kinder sich in der Schule unwohl gefühlt hätten. Die älteste Tochter sei beispielsweise immer öfter krank gewesen. Deshalb hätten sich die Eltern entschieden, ihre Kinder von der Schule abzumelden und zu Hause zu unterrichten.

Das ist in Deutschland allerdings nicht ohne Weiteres möglich. Ein Aussetzen der Schulpflicht ist nur in ganz bestimmten Fällen denkbar. Die Familie erhielt mehrere Bußgeldbescheide, weil ihre Kinder die Schule nicht mehr besuchten. Daraufhin reiste sie nach Amerika, stellte einen Asylantrag.

Seit 2014 in Amerika geduldet

Über den Asylantrag der Familie Romeike wurde 2014 entschieden. Das Ergebnis: Der deutschen Schulpflicht zu entgehen, stellt keinen Asylgrund dar. Insbesondere nicht, da der Familie in Deutschland keine politische Verfolgung drohe. Dennoch wurde die Familie in den folgenden Jahren geduldet.

Wie Familienmutter Hannelore Romeike in einem amerikanischen Nachrichten-Interview erzählte, habe sie Anfang September einen Brief der Ausländerbehörde erhalten. In diesem sei die Familie aufgefordert worden, das Land innerhalb von vier Wochen zu verlassen.

Duldung bleibt vorerst bestehen

Offenbar war die Duldung der Familie, die inzwischen im Bundesstaat Tennessee lebt, aufgehoben worden. Wie ihr rechtliche Beistand am Mittwoch mitteilte, ist die Duldung inzwischen um ein weiteres Jahre verlängert worden. Die evangelikale Familie dürfe somit vorerst weiterhin in Amerika leben.

Unterstützung für Familie Romeike in Amerika

Die mögliche Abschiebung der Familie Romeike schlug in Amerika große Wellen. Mehr als 100.000 Menschen unterschrieben innerhalb weniger Wochen eine Online-Petition, in der eine weitere Duldung der Familie in Amerika gefordert wird. Auch politisch erhielt die Familie in Amerika Rückendeckung. Unter anderem setzte sich die Kongressabgeordnete Diana Harshbarger (Republikaner) für die Familie ein.