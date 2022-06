In Stuttgart haben unbekannte Täter einen Rollstuhlfahrer ausgeraubt. Laut Polizei war der 57-Jährige am frühen Freitagmorgen im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs. Auf dem Weg vom Felix-Leitner-Steg in Richtung Klettpassage blieb der Rollstuhl stehen, weil der Akku leer war. Ein unbekannter Mann bot ihm Hilfe an, ein anderer entriss ihm dann die Handtasche. Beide flüchteten. Ob die beiden Männer Komplizen waren, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.