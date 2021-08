per Mail teilen

Die Stadt Stuttgart hat an 17 Taxistandorten exklusive Flächen für sogenannte Rolli-Taxen eingerichtet. Das teilte das Amt für öffentliche Ordnung mit. Die Flächen für die Rolli-Taxen wurden in Abstimmung mit dem Taxi-Gewerbe geschaffen und sollen das Mobilitätsangebot für Menschen mit Behinderungen verbessern. Die Fahrzeuge ermöglichen den Personen während der Fahrt in ihrem Rollstuhl sitzen bleiben zu können. Insgesamt stehen sieben Rolli-Taxen im Gebiet Stuttgart, Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt zur Verfügung. Die Stadt betont, dass Fördermittel für den Umbau weiter beantragt werden können.