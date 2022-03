per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch eine 67-jährige Rollerfahrerin in Asperg im Kreis Ludwigsburg schwer verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer musste laut Polizei aufgrund parkender Autos rangieren, als er abbiegen wollte. Dabei übersah er wohl die hinter dem Lastwagen wartende Fahrerin. Die Frau wurde von dem Lkw erfasst und stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.