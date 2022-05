Protest vor Afrika-Kommandozentrale der US-Streitkräfte

Vor der Afrika-Kommandozentrale der US-Streitkräfte in Stuttgart haben am Samstag etwa 150 Menschen für eine Schließung der US-Militärbasen protestiert. Nach Angaben der Veranstalter, der Gesellschaft Kultur des Friedens (GFK) und PaxChristi Rottenburg-Stuttgart fordern die Demonstrierenden unter anderem eine Umwandlung des Areals in Sozialwohnungen, Solarparks und Kultureinrichtungen. Die Friedensbewegung Pax Christi warnte am Sonntag in einer Mitteilung, dass die von der Bundesregierung beschlossene Beschaffung von Kampfdrohnen den Einstieg in eine neue Kriegsführung mit autonomen Waffen schaffe. Die GFK kritisiert weitere Waffenlieferungen an die Ukraine – stattdessen müsse unter UN-Vermittlung ein sofortiger Waffenstillstand und politische Verhandlungen durch die Bundesregierung unterstützt werden.