Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine Verfolgungsjagd hat sich die Ludwigsburger Polizei in der vergangenen Nacht mit einem 32 Jahre alten Rollerfahrer geliefert. Erst nach zwei Stunden konnte der Mann gestellt werden. Der Mann floh auf seinem Rolle, als die Polizei ihn kontrollieren wollte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen hatten daraufhin die Verfolgung aufgenommen. In Poppenweiler (Kreis Ludwigsburg) wurde der Roller gefunden. Von dem Mann keine Spur. Nach Einsatz eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera konnte der Mann, der sich in einem Gebüsch versteckte, in der Nähe entdeckt werden. Der 32-jährige, der leicht verletzt war und über Schmerzen klagte, wurde festgenommen. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Der 32-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.