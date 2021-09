Rohstoffmangel im Handwerk: "Preissteigerungen von bis zu 300 Prozent"

Wer einen Handwerker braucht, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Erschwerend kommt jetzt noch Mangel an Rohstoffen dazu. Das ist für manche Betriebe existenzgefährdend, erklärt der Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart Rainer Reichhold im SWR-Interview.

SWR: Welche Handwerksbereiche sind denn aus Ihrer Sicht besonders vom Rohstoffmangel betroffen?

Rainer Reichhold: Wir hören Klagen aus allen Bereichen des Bauhandwerks. Es ist die Elektrobranche, Sanitär, aber auch das Kfz-Gewerbe oder die Dachdecker mit Isolierstoffen oder Holzteilen. Es zieht sich durch alle Branchen.

SWR: Können Sie mal erklären, worin die Ursachen für diese Rohstoffknappheit liegt und warum es zu diesen Lieferengpässen überhaupt kommt?

Rainer Reichhold: Also wenn wir an den Hausbau denken - und am Haus fangen wir mit dem Fundament und dem Keller an, dort liegen Abwasserrohre. Diese Abwasserrohre sind aus Kunststoff. Und die Hersteller diese Rohre, die in zur EU sitzen oder in Deutschland, haben Lieferschwierigkeiten mit ihren Komponenten, um solche Rohre herzustellen. Und wenn es schon am Fundament nicht weitergeht, dann zieht sich das wie ein roter Faden bis nach oben zum Dach.

SWR: Und wo kommen die Lieferengpässe her?

Rainer Reichhold: Es sind natürlich Komponenten, die aus Asien kommen, die uns heute fehlen. Also China, ganz klar.

SWR: Und warum liefern die nicht?

Rainer Reichhold: Ja, das ist eine gute Frage. Es sind die bekannten Aussagen. Es sind zum einen logistische Probleme, die wir haben, also der Schiffsverkehr oder Containerverkehr. Sie kriegen keinen neuen Container heute. Aber natürlich auch am Produktionsstandort dort. Und wo es dann klemmt, das kann ich aber nicht mehr beantworten.

SWR: Und spielt da Corona überhaupt noch eine Rolle oder ist das Schnee von gestern?

Rainer Reichhold: Wir arbeiten wieder und viele andere auch. Aber bis die Produktionen wieder hochgefahren sind und die Lieferketten wieder funktionieren, das dauert eine Zeit lang. Vielleicht hat der Markt auch viel schneller angezogen, als man geglaubt hat. Auf jeden Fall fehlt es am Material.

SWR: Und das alles führt natürlich dann oftmals auch zu Preissteigerungen. Wie groß ist das Ausmaß?

Rainer Reichhold: Je nach Branche und je nach Artikel gibt es beim Material zwischen 50 und 200 bis 300 Prozent Preissteigerungen. Die Holzpreise sind explodiert. Ähnliches erleben wir bei Metall und Kunststoffteilen, zwischen 50 und 300 Prozent kann man benennen. Wir als Handwerkskammer Region Stuttgart kümmern uns zwar um die Rahmenbedingungen für unsere Betriebe. Aber wir haben keinen Einfluss auf Materialpreise.

SWR: Wenn das so weitergeht mit den Lieferschwierigkeiten, sagen Sie, dann würden Betriebe gefährdet. Haben Sie denn schon was gehört, dass Betriebe schließen mussten?

Rainer Reichhold: Aktuell nicht, aber es ist vorhersehbar. Also wenn ein Unternehmen genügend Aufträge hat, aber nicht mehr liefern kann, also die Aufträge nicht erfüllen kann, was soll er tun? Man kann nicht ausweichen, weil wenn der Hersteller eins das Produkt nicht liefern kann, kann es der Hersteller zwei auch nicht. Also das ist eine Kette, die sich durchzieht.

SWR: Haben Sie eine Prognose für 2022?

Rainer Reichhold: Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Bugwelle wieder abbauen wird und dass wir in 2022 dann auch hoffentlich wieder normal arbeiten können. Also wir tun alles, dass dem so ist. Und ich glaube auch, dass wir gute Chancen haben.