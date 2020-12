Unbekannte haben am Abend in Stuttgart Bad-Cannstatt mindestens zwei schwere und mehrere Meter lange Kunststoffrohre in den Neckar geworfen. Diese hatten sie laut Polizei zuvor offenbar von einer Baustelle entwendet. Passanten und ein Sportbootfahrer zogen die Rohre notdürftig ans Ufer. Die Feuerwehr und Mitarbeiter des Schifffahrtsamts beseitigten dann noch in der Nacht die für Schiffe gefährlichen Gegenstände.