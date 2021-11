Roboter serviert Essen in Restaurant in Steinheim an der Murr

Viele Gastronomen haben ein Problem: Mit der Pandemie haben sie Mitarbeitende verloren. Wegen des Personalmangels hat sich ein Steinheimer Gastronom einen Kellner-Roboter zugelegt. Was kann der?

Solche Mitarbeiter kann Gastronom Mario Diaz brauchen: Dieter, der neue Kellner im Forsthof in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg), kann fünfzehn Stunden am Stück arbeiten und braucht nur vier Stunden, um seinen Akku wieder aufzuladen - denn Dieter ist ein Roboter. Er sieht aus wie ein Tablettwagen in Kantinen, nur kleiner, schlanker und vor allem schicker in schwarz-weiß.

Roboter-Kellner Dieter in Steinheim an der Murr hat 13.000 Euro gekostet

Forsthof-Pächter Mario Diaz hat ihn angeschafft, weil er nach dem Lockdown verzweifelt war. Monatelang suchte er nach neuem Personal, aber ohne Erfolg. Diaz musste montags und dienstags sein Restaurant schließen. An den anderen Tagen musste sein 75-jähriger Vater aushelfen. 13.000 Euro hat Mario Diaz für das Technik-Helferlein aus China bezahlt. Ein Kellner kostet ihn rund 36.000 Euro pro Jahr. "Dieter bringt Speisen von der Küche bis zum Gast. Allerdings ist es nicht so, dass der Gast sich selber bedient. Sondern dann kommt ein Kellner und serviert das Essen dem Gast", erklärt Diaz. Damit Dieter niemanden umfährt, wurde er auf räumliches Sehen programmiert.

"Wir mussten Dieter beibringen, wo Stühle und wo Wände sind. Mit einem Laser-Detektor merkt er außerdem, ob Menschen im Weg sind. Wenn jemand vorbeiläuft, bleibt er stehen und läuft später weiter."

Mario Diaz ist der Pächter des Forsthofs in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Bis er den Roboter kaufte, musste wegen Personalmangels regelmäßig sein 75-jähriger Vater im Restaurant aushelfen. SWR Markus Frank

Sprechen kann Dieter noch nicht. Aber Diaz will ihm Schwäbisch beibringen. Service und Küche sehen den digitalen Helfer nach eigener Aussage nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung. "Dieser Roboter kann 16 Beilagenteller auf einmal rausbringen, dafür laufe ich als Kellner vier Mal", sagt einer von Dieters menschlichen Kollegen.

Staunen und geteiltes Echo über Roboter-Kellner Dieter bei Restaurant-Gästen

Und bei den Gästen ist Roboter-Kellner Dieter die Attraktion. "Für uns ist es hier eigentlich ganz witzig. Und es fällt eigentlich auch nichts runter im Gegensatz zum Kellner, der sich hier immer durchwühlen muss", sagt eine Frau, die im Restaurant isst. Ein anderer Gast fragt sich, ob Dieter wirklich eine so große Unterstützung für die menschlichen Servicekräfte sei, wenn diese sowieso mitlaufen und das Essen auf den Tisch stellen müssten. Und eine weitere Restaurantbesucherin sagt:

"Ich find den Dieter gut, aber nur als Hilfskraft. Also ich möchte das nette Personal von hier in dem Lokal nicht missen. Niemals!"

So viel Dieter gelobt wird - es bleiben die Tücken der Technik: Als Dieter leeres Geschirr wegtransportieren soll, streikt er. Es muss der Chef ran und den Roboter Richtung Küche bugsieren.