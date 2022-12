Robert-Bosch-Krankenhaus kauft Sana Klinik Bethesda in Stuttgart

Die Stuttgarter Krankenhauslandschaft ändert sich: Das Robert-Bosch-Krankenhaus übernimmt ab Januar das Bethesda-Krankenhaus. Für eine andere Klinik bedeutet dies das Aus.

Ab dem 1. Januar 2023 gehört die Sana Klinik Bethesda am Rand der Stuttgarter Innenstadt dem Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK). Das haben beide Krankenhäuser am Donnerstag mitgeteilt. Der neue Standort soll künftig "Robert-Bosch-Krankenhaus Standort City" heißen. Im Gegenzug schließt das RBK jedoch seine Klinik Charlottenhaus.

Sana-Mitarbeitende werden weiter beschäftigt

Das RBK will nach eigener Aussage den bestehenden geriatrischen Schwerpunkt - also die Versorgung älterer, meist mehrfach erkrankter Menschen - sowie den internistischen Schwerpunkt der Sana Klinik Bethesda fortführen und weiter ausbauen. Für die rund 200 Mitarbeitenden der Bethesda-Klinik bedeutet das, dass sie weiterbeschäftigt werden und noch neue Arbeitsplätze hinzu kommen, so die beiden Krankenhäuser in ihrer Mitteilung. Außerdem sollen 25 Millionen Euro in den Klinikstandort investiert werden.

Altersmedizin soll ausgebaut werden

"Wir stellen uns der Alterung der Gesellschaft und möchten, anstatt einander Konkurrenz zu machen, die Altersmedizin für die Stuttgarter Bevölkerung stärken", so der Medizinische Geschäftsführer des RBK Mark Dominik Alscher. Daher würden beide Häuser gebündelt. Über den Kaufpreis und die Vertragsdetails haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Akutgeriatrie und die Geriatrische Rehabilitation am RBK-Standort Burgholzhof würden weiter wie bisher angeboten.

Klinik Charlottenhaus in Stuttgart wird geschlossen

Die zum RBK gehörende Klinik Charlottenhaus - einer Belegklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie - wird den Angaben zufolge geschlossen. Das dortige Angebot wird laut RBK am neuen City-Standort einziehen. Bereits im Jahr 2019 hatte in der Klinik Charlottenhaus die Geburtshilfe geschlossen. Im Sommer dieses Jahres hatte das RBK seine Lungenklinik, die Klinik Schillerhöhe in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg), geschlossen und in den RBK-Hauptstandort am Stuttgarter Burgholzhof eingebettet.

Bethesda-Krankenhaus und RBK schon länger im Gespräch

"Wir sind seit geraumer Zeit im Gespräch mit dem RBK, wie das medizinische Angebot verbessert werden kann. Letztlich sind wir gemeinsam zu dieser Lösung gekommen, die unseres Erachtens im Sinne der Patientinnen und Patienten sowie auch der Mitarbeitenden", so der Regionalgeschäftsführer Südwest der Sana Kliniken AG. Die Sana Klinik Bethesda ist nach eigenen Angaben ein Haus der Allgemeinversorgung mit 150 Planbetten in der Akutversorgung und 50 Planbetten in der Geriatrischen Rehabilitation. Das RBK hat nach eigenen Angaben an allen seinen Standorten zusammen über 1.000 Betten.