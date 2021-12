RKH Kliniken haben gewaltiges Defizit durch Corona

Der Klinikverbund RKH mit Sitz in Ludwigsburg rechnet für dieses Jahr durch die Pandemie mit hohen Verlusten, so Geschäftsführer Jörg Martin. Man kalkuliere mit einem Defizit bis zu 18 Millionen Euro für die gesamte Holding. Im Landkreis Ludwigsburg rechne man 2021 mit Verlusten von 9 Millionen Euro. Und, so Martin weiter, man werde die Verluste auch im kommenden Jahr nicht aufholen können, weil die Pandemie weiter Einfluss nehme und zum Beispiel planbare Operationen nicht sofort wieder voll hochgefahren werden könnten. Aktuell werde mit dem Land um weitere Hilfen verhandelt. Die jetzige Lage könnte die Kliniklandschaft auf Jahre schädigen, so Martin.