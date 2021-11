RKH Kliniken bitten Bundeswehr um Hilfe

Die RKH Kliniken mit Sitz in Ludwigsburg haben die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Die Soldaten könnten etwa bei den Eingangskontrollen helfen. Die RKH Kliniken rechneten mit 70 bis 80 Bundeswehrsoldaten an allen Standorten, teilte eine Sprecherin am Dienstag dem SWR mit. Es gehe darum, die Mitarbeiter der RKH Kliniken zu entlasten, die nicht an ihre Grenzen kommen, sondern diese teilweise längst überschritten hätten. Ärzte, Pfleger und auch Mitarbeiter aus der Verwaltung müssten geschult werden, zur Unterstützung an den Brennpunkten, vor allem aber auf den COVID-Stationen, heißt es in einer Mitteilung. Zu den RKH Kliniken gehören unter anderem das Klinikum Ludwigsburg und Krankenhäuser in Bietigheim-Bissingen und Markgröningen.