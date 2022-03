Ukraine-Krieg: Botschafter Melnyk kritisiert Ritter Sport wegen Russland-Geschäft

Der Schoko-Hersteller Ritter Sport erlebt einen Shitstorm. Ukraines Botschafter Melnyk hatte der Firma sinngemäß Blut an den Händen vorgeworfen - weil sie nach Russland liefert.

Der schwäbische Schokoladen-Hersteller Ritter Sport ist von Ukraines Botschafter Andrij Melnyk scharf angegriffen worden. Er warf dem Unternehmen mit Sitz in Waldenbuch (Kreis Böblingen) auf Twitter sinngemäß vor, es habe wegen seiner geschäftlichen Beziehungen zum russischen Markt Blut an den Händen.

Quadratisch. Praktisch. Blut. Trotz der 🇷🇺Aggression gegen die Ukraine bleibt Ritter Sport in Russland. Viel Glück noch https://t.co/7Lx9cfKWcI

Botschafter Melnyk hatte seinen Tweet in der Nacht auf Dienstag veröffentlicht. Im Laufe dieses Tages teilte Ritter Sport dem SWR mit, es werde weiterhin Schokolade nach Russland exportieren. Ob das Unternehmen bereits Kenntnis von Melnyks Tweet hatte und sich danach möglicherweise doch zu einem Exportstopp durchgerungen hätte, ist offen. Der SWR hat das Unternehmen am heutigen Mittwoch um ein Statement gebeten, die Presseanfrage läuft derzeit noch.

Ritter Sport: Lieferstopp hätte "drastische Auswirkungen"

Ritter Sport teilte jedenfalls am Dienstag und damit nach Melnyks Tweet mit, das Unternehmen habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, weiterhin den russischen Markt zu bedienen. Ein Stopp der Lieferungen nach Russland hätte aber zur Folge, dass die Produktion drastisch heruntergefahren werden müsste, was "damit auch ernsthafte Auswirkungen auf uns als unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen" hätte, so das Unternehmen. Ritter Sport habe jedoch zumindest Anfang März entschieden, "nicht weiter in den russischen Markt zu investieren sowie Werbung dort zu stoppen".

Shitstorm gegen Ritter Sport, aber auch Kritik an Melnyk

Einige Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer schließen sich Melnyks Kritik an dem Unternehmen an und wollen künftig keine Schokolade mehr "Made in Waldenbuch" kaufen.

@MelnykAndrij Schade, ich habe diese Schokolade immer gerne gegessen. Aber ich muss eh abnehmen. Im übrigen bin ich der Meinung, dass Putins Russland nicht weiter bestehen darf.

@MelnykAndrij Kein Nestlé, kein Ritter Sport. Wenn die keinen Anstand haben und sich nicht an den Sanktionen beteiligen, dann sanktioniere ich diese Zuckerklumpenhersteller.Begreift endlich, das ist auch unser Krieg. Hat Putin die Ukraine, hat er uns. Danke Hr. Melnyk f. d. Info.

Andere lehnen den implizierten Boykott-Aufruf Melnyks ab:

@MelnykAndrij Ich kann das ganze blöde Gehetze nicht mehr hören. Bin Freund der Ukraine, bei mir wohnt eine komplette Familie in der Ferienwohng, die ich vermieten könnte. Respektiert doch auch mal Entscheidungen, die Herr Melnyk nicht gutheißt. Er ist nicht unser Meinungsguru!

Ritter Sport: Rund jeder zehnte verdiente Euro stammt aus Russland

Russland ist ein wichtiger Markt für die Firma aus dem Kreis Böblingen. Am Gesamtumsatz von Ritter Sport machen die Russland-Geschäfte demnach etwa zehn Prozent aus. Der Marktanteil von Ritter Sport liegt dort nach Firmenangaben bei sieben Prozent.

Sanktionsaufrufe ziehen in der Region Stuttgart weitere Kreise

Neben Ritter Sport steht auch der Reinigungsgeräte-Hersteller Kärcher aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) in der Kritik, weil er offenbar nach wie vor den russischen Markt beliefert. Eine Antwort auf eine Presseanfrage des SWR von diesem Mittwoch steht noch aus.

Außerdem sorgte für Aufsehen, dass die Stadt Stuttgart weiter mit dem Baukonzern Strabag zusammenarbeiten will, obwohl der russische Oligarch Oleg Deripaska am österreichischen Mutterkonzern beteiligt ist. Im EU-Parlament gibt es mittlerweile eine Anfrage zu möglichen EU-Sanktionen gegen den mutmaßlichen Milliardär.