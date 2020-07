Ritter Sport bleibt die einzige quadratische Schokolade in deutschen Supermarktregalen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag in letzter Instanz entschieden.

"Quadratisch, praktisch, gut". Dieser Werbeslogan der Firma Ritter Sport aus Waldenbuch (Landkreis Böblingen) signalisiert weiterhin die Unverwechselbarkeit des Aussehens seiner Schokoladenprodukte. Der Traditionshersteller darf sich weiterhin die charakteristische Verpackungsform als Marke schützen lassen. Das hat der BGH nun abschließend entschieden. Milka unterliegt im Rechtsstreit Die Konkurrenz von Milka hatte zehn Jahre lang versucht, das Monopol des Quadrats zu kippen - am Ende vergeblich. Juristisch war der Ausgang zuvor offen eingeschätzt worden. Denn geometrische Formen wie Dreiecke oder eben Quadrate sind vom Markenrecht eigentlich nicht geschützt. Es sei denn, der Verbraucher verbindet mit einer bestimmten Form auch ohne Beschriftung ganz überwiegend nur die eine Marke. Bei Ritter Sport war das der Fall. 1996 ließ sich die Firma die quadratische Verpackung für Tafelschokolade per Marke schützen. Dauer 2:20 min BGH: Ritter Sport bleibt einzige quadratische Schokolade BGH: Ritter Sport bleibt einzige quadratische Schokolade. Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion berichtet: Die Knackpunkte Die Konkurrenz von Milka meinte, dass man sich eine quadratische Schokoladenverpackung nicht schützen lassen kann und beantragte die Löschung der Marke. Der rechtliche Knackpunkt war die Frage: Besteht der wesentliche Wert der Ritter Sport-Schokolade in der quadratischen Form? Anders ausgedrückt: Kaufen die Kunden Ritter Sport-Schokolade vor allem deshalb, weil sie quadratisch ist? Der Waldenbucher Schokoladenhersteller Ritter wurde von Milka juristisch attakiert. Der BGH hat entschieden, das ausschließlich Ritter seine Schokolade quadratisch verpacken? SWR Jochen Bruche Urteilsbegründung Der Verbraucher sehe die Verpackung zwar als Hinweis auf die Herkunft der Schokolade und verbinde damit Qualitätserwartungen. Die Form habe aber keinen künstlerischen Wert und führe auch nicht zu Preisunterschieden, ließ der BGH wissen. Ritter erleichtert Der Justitiar von Ritter Sport, Thomas Seeger, zeigte sich nach dem Karlsruher Urteil erleichtert. Wohl auch, weil die Gerichtskosten in mittlerer sechsstelliger Höhe jetzt der Konkurrent Milka tragen muss.