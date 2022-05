Expertensicht: Drohende Absatzrückgänge für Autokonzerne in China

Die Beratungsgesellschaft Ernst & Young mit deutschem Hauptsitz in Leinfelden Echterdingen (Landkreis Esslingen) warnt vor Risiken für Autohersteller Mercedes. Den Experten macht die Lage in China Sorge. Vornehmlich wegen des dortigen Corona-Lockdowns ist der Verkauf an Neuwagen ins Stocken geraten. Die Beratungsgesellschaft hatte dazu eine Studie zu den Verkaufszahlen der weltweit größten Autokonzerne darunter auch Mercedes veröffentlicht. Demnach drohen auch für den Stuttgarter Autokonzern wegen der chinesischen Corona-Politik weitere Absatzrückgänge in den kommenden Monaten, so ein Sprecher von Ernst & Young. China gehört für Mercedes zum größten Einzelmarkt.Nach chinesischen Branchenangaben war der Verkauf von Autos an Verbraucher vor allem wegen der Pandemie im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 35,7 Prozent eingebrochen.