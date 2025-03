Ring gesucht, Granate gefunden

per Mail teilen

Mit diesem Fund hat ein Mann sicherlich nicht gerechnet: Er suchte eigentlich einen verlorenen Ring - und fand eine Granate.

Ein Mann hat am Sonntagmittag in einem Waldstück zwischen Kirchheim (Landkreis Esslingen) und Schlierbach (Kreis Göppingen) eine Granate gefunden, das teilt die Polizei am Montag mit. Doch eigentlich war der Mann auf der Suche nach etwas ganz anderem.

Laut Polizei hatte der 29-Jährige tags zuvor beim Radfahren im Wald seinen Ring verloren. Tags darauf, am Sonntag, machte er sich dann zu Fuß auf die Suche nach seinem Ring und fand kurz vor 14 Uhr in der Nähe der B297 statt seines vermissten Schmucks, einen Gegenstand, der einer Granate ähnelte.

Granate aus Weltkrieg im Wald

Nach dem Fund rückte die Polizei an und untersuchte den Gegenstand. Die Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergaben, dass es sich bei dem Fund um eine Weltkriegsgranate handelte.

Die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stuften diese als einen sogenannten Blindgänger ein, bargen daraufhin die Munition und transportierten diese ab. Ob der Mann auch seinen Ring wieder gefunden hat, ist nicht bekannt.