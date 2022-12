Veterinäramt löst Rinderbestand in Marbach auf

per Mail teilen

Das Landratsamt Ludwigsburg hat mehrere Tierschutzverstöße bei einem Halter in Marbach festgestellt. Jetzt ist sein Bestand aufgelöst worden. Für das Amt die letzte mögliche Lösung.

Das Landratsamt in Ludwigsburg hat am Freitag einen Rinderbestand in Marbach (Kreis Ludwigsburg) aufgelöst. Bei mehreren Routinekontrollen seien Tierschutzmängel festgestellt worden. Unter anderem hätten die Rinder zu wenig Wasser gehabt, Einrichtungsgegenstände seien beschädigt gewesen und auch Behandlungen durch den Tierarzt hätten zu selten stattgefunden. Dies seien jedoch nur einige der Mängel. Auch nachdem das Veterinäramt mehrfach Maßnahmen ergriffen hatte, um die Mängel zu beseitigen, habe sich im Betrieb kaum etwas gebessert. Dem Halter wurde deshalb ein Halteverbot für Rinder ausgesprochen.

Rinder in Marbach werden weitergegeben

Insgesamt knapp 40 Rinder hielt der Betrieb in Marbach. Neben Kühen auch sieben Bullen und drei Kälber. Sie alle wurden nun durch einen Viehhändler weitervermittelt. Drei Tiere bleiben aber vorerst noch im Stall in Marbach. Zwei trächtige und eine kranke Kuh sollen laut einem Sprecher des Landratsamts unter Aufsicht durch die Amtstierärzte bleiben, bis sie fit für den Transport sind.