Warum die größte Kino-Leinwand der Welt in Leonberg steht

Die größte Kino-Leinwand der Welt steht in ... nein, nicht in New York, Rio oder Tokio. Sondern in Leonberg (Kreis Böblingen). Damit will das Kino "Traumpalast & IMAX" ins Guinness Buch der Rekorde.

Sie ist 22 Meter hoch und mit 38 Metern so breit wie zwei Einfamilienhäuser: Die größte Kino-Leinwand der Welt im Traumpalast & IMAX-Kino in Leonberg (Kreis Böblingen). Und zur Premiere lief ein echter Knüller: Der neue James-Bond-Film mit dem Titel "Keine Zeit zu sterben". Große Leinwand begeistert die Zuschauer Die ersten Zuschauer sind nicht nur an 007 interessiert. Auch die neue Riesenleinwand begeistert. Ein Ehepaar ist sogar extra aus Ulm angereist. "Muss echt sagen: Genial", sagt der Ehemann. "Es lohnt sich. Und wir können stolz drauf sein, dass die größte Leinwand der Welt bei uns steht." Und eine andere Frau ergänzt: "Als wäre man im Film drin. Echt unglaublich." Und auch ein kleiner Besucher ist beeindruckt: "Ich fands wirklich Hammer! Weil, das ist so riesig. Und der Sound - boah!" "Schnapsidee" der Familie Lochmann Dass die größte Leinwand der Welt jetzt in Leonberg steht, hat einen Grund: Neben dem Kino "Traumpalast" war ein leerer Schotterparkplatz. Und Marius Lochmann erzählte dem SWR, dass sie in der Familie die Schnapsidee gehabt hätten, dort noch einen Saal anzubauen und gleich die größte Leinwand der Welt zu installieren. Und er kündigte an: "Wir werden in 10 bis 14 Tagen ins Guinness Buch der Rekorde gehen - natürlich für uns als Familienunternehmen und vor allem auch als Schwaben was Besonderes, wo wir uns sehr freuen." "Matrix"-Premiere im Dezember wohl auch in Leonberg 19 Millionen Euro hat die neue Riesenleinwand gekostet. Zwei Laserprojektoren sorgen für ein scharfes Bild. Die Kinobetreiber hoffen jetzt auf viele Premieren. Angekündigt ist schon, dass die Deutschland-Premiere des neuen Matrix-Films "The Matrix Resurrections" in Leonberg über die Bühne gehen soll.