Richy Müller über seine Rolle in "Tarzan"

Heute (14.6.) gibt es beim Musical Tarzan in Stuttgart eine Neuerung: Richy Müller, der in der Stadt eigentlich als Tatort-Kommissar bekannt ist, wechselt auf die Musical-Bühne und übernimmt im Juli bei Tarzan die Rolle des Wilderers Clayton. Für Müller ist es etwas ganz besonderes, in Stuttgart auf der Bühne zu stehen: