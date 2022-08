Stuttgart Cancer Center: Richtfest für neues Tumorzentrum

Das Tumorzentrum Heilbronn-Franken mit Sitz am SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn ist um zwei Fachgebiete erweitert worden. Unter dem Dach des Tumorzentrums sind jetzt ein Zentrum für bösartige Blutkrankheiten und ein Zentrum für Nierenkarzinome als eigenständige Einrichtungen anerkannt worden. Die Zentren sind Netzwerke, in denen viele Fachbereiche zusammenarbeiten. So sei sichergestellt, dass die Patienten von der Diagnose über die Behandlung bis zur Nachsorge bestmöglich versorgt werden, teilten die SLK-Kliniken anlässlich des heutigen Weltkrebstages mit. Dabei wird die Präzisionsonkologie immer wichtiger, das heißt, genetische Veränderungen werden untersucht und so eine gezielte Therapie entwickelt, damit keine Krebszellen mehr wachsen. mehr...