Am 15. April 1920 wurde Richard von Weizsäcker in Stuttgart geboren. Er war einer der beliebtesten Bundespräsidenten in Deutschland - mit klarer Haltung zum Faschismus.

Richard von Weizsäcker wurde am 15. April 1920 in Stuttgart geboren - in einem Seitenflügel des Neuen Schlosses. Dort hatte sein Großvater eine Dienstwohnung und die junge Familie wohnte dort für kurze Zeit. Als junger Mann erlebt Richard von Weizsäcker den Krieg, kämpft an der Ostfront und knüpft Kontakte zum Widerstand gegen Hitler.

Regierender Bürgermeister in Berlin und Bundespräsident

Nach dem Krieg begann seine politische Karriere in der noch jungen Bundesrepublik Deutschland. 1954 trat der gelernte Jurist Richard von Weizsäcker in die CDU ein und wurde 1981 Regierender Bürgermeister von Berlin. 1984 wurde er zum Bundespräsidenten gewählt und blieb bis 1994 in diesem Amt. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Wiedervereinigung.

Richard von Weizsäcker - ein großer Politiker Er war einer der ganz Großen in der deutschen Politik. Und ein Sohn Stuttgarts, denn Richard von Weizsäcker wurde am 15.4.1920 in der schwäbischen Metropole geboren. Ein Portrait zum 100. Geburtstag.

"Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft." Richard von Weizsäcker, Rede zum 8. Mai 1985

Vier Jahre vor der Wiedervereinigung hielt von Weizsäcker seine wohl wichtigste Rede. Zum 40. Jahrestag des Kriegsendes bezeichnete er den 8. Mai nicht etwa als Tag der Kapitulation, sondern als Tag der Befreiung vom menschenverachtenden Nationalsozialismus. Eine Rede, die für hitzige Diskussionen sorgte, aber auch für weltweite Anerkennung.