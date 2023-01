Zufällig war der Rettungswagen mitten in der Nacht in Vaihingen/Enz unterwegs. An einem Baum entdeckte die Besatzung ein Auto. Der Fahrer war eingeklemmt.

Es war Zufall, dass der Rettungswagen mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Unfallstelle in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) vorbeikam. Die Besatzung entdeckte einen 38-jährigen Mann, der mit seinem Auto gegen einen Laternenpfahl und dann gegen einen Baum geprallt war. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Auto. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Autofahrer in Vaihingen/Enz wurde schwer verletzt aus seinem Auto geschnitten. Zufällig hatte ihn mitten in der Nacht ein Rettungswagen entdeckt. 7aktuell.de | Alexander Hald