Mit einem gemeinsamen Appell zur Rettung der Innenstädte haben sich die Oberbürgermeister von Schorndorf, Schwäbisch Gmünd und Tübingen an Bund und Land gewandt. Sie fordern eine kontrollierte Öffnung des Einzelhandels im Februar. Schorndorfs OB Matthias Klopfer fürchtet den Leerstand in der Innenstadt. Das bedeutet das Aus für viele Einzelhändler, aber auch das Aus für eine lebendige Innenstadt. Gemeinsam mit Boris Palmer (Tübingen) und Richard Arnold (Schwäbisch Gmünd) fordert er differenzierte Lösungen statt pauschaler Verbote. Der Einzelhandel habe bewiesen, dass er geeignete Konzepte habe, so Klopfer. Ein Jahr nach dem ersten Lockdown müsse wieder Leben in die Innenstädte gebracht werden „Und das ist auch verantwortbar“, so Matthias Klopfer.