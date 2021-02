Unter dem Motto „Rettet das Metropol“ hat heute Abend eine Initiative zu einer Veranstaltung vor dem Metropolgebäude in der Bolzstraße aufgerufen. Seitdem bekannt wurde, dass das Metropol-Kino in der Stuttgarter Innenstadt in eine Kletterhalle umgewidmet werden soll, regt sich Widerstand. Mit Beiträgen u.a. von Schauspieler Walter Sittler, soll das Thema in der Öffentlichkeit wach gehalten werden, so Initiator und Filmemacher Gogo Gensch.