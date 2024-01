Nach der versuchten Entführung eines Kindes in Böblingen hat die Stadt einen Preis für Zivilcourage verliehen. Drei Männer aus Reutlingen konnten durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindern.

Drei Bauarbeiter aus Reutlingen sind am Donnerstagabend für ihr beherztes Eingreifen nach einer versuchten Entführung geehrt worden. Die Männer hatten am 25. Oktober des vergangenen Jahres die Hilfeschreie eines zehnjährigen Jungen nahe einer Baustelle in Böblingen gehört. Ein 51 Jahre alter Mann hatte das Kind in sein Auto gezogen, die Scheiben des Fahrzeugs waren mit Folie abgeklebt.

Auszeichnung für Mut und Zivilcourage

Einer der Männer kletterte aus der Baugrube und zog den Jungen aus dem Van des Mannes. Die beiden anderen Arbeiter hielten den mutmaßlichen Entführer fest, bis die Polizei kam. Der 51-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Für ihren Mut und ihre Zivilcourage sind die drei Bauarbeiter ausgezeichnet worden. Außerdem sollen zwei Mitschüler des betroffenen Jungen zu einem späteren Zeitpunkt noch geehrt werden.