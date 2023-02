Leidenschaft für Oldtimer: Retro Classics 2023 in Stuttgart

In den Stuttgarter Messehallen beginnt am Donnerstag die Oldtimer-Messe "Retro Classics". Fans von Sportwagen kommen laut Veranstalter in diesem Jahr voll auf ihre Kosten.

Die Messe "Retro Classics" 2023 in Stuttgart präsentiert historische Fahrzeuge. Die Veranstalter erwarten mehrere tausend Besucher. Die Automobilschau findet von Donnerstag bis Sonntag statt. Als einer der Höhepunkte wird die Sonderschau "75 Jahre Porsche Sportwagen" genannt. 90 Jahre alter Autohändler zeigt Schätze seiner Sammlung Auch der Stuttgarter Autobauer Mercedes zeigt seine Oldtimer-Schätze, BMW zeigt 100 Jahre alte Motorräder und Rennwagen. Außerdem sind Experten auf der Messe, die zeigen, wie man Oldtimer instand hält und repariert. Im Programm ist auch eine Sonderschau mit besonderen Autos aus der Sammlung von Deutschlands ältestem Autohändler, dem 90-jährigen Fritz Neuser aus Nürnberg. Die Retro Classics in Stuttgart bezeichnet sich selbst als weltgrößte Messe für Fahrkultur. Die Schau findet bereits zum 22. Mail in Stuttgart statt.