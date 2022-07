Reparatur am Hauptbahnhof abgeschlossen

Nach einem Kurzschluss am 9. Juli hat das Technik-Team der Deutschen Bahn den Schaden am Stuttgarter Hauptbahnhof reparieren können. Der Fahrplan bleibt bis auf Weiteres mit Einschränkungen bestehen. Jetzt muss zwei Wochen lang ein Messprogramm durchgeführt werden, um sicherzugehen, dass auch wirklich alle Fehler beseitigt sind. Durch einen Kurzschluss an einer Oberleitung war in Stuttgart der Betrieb auf dem gesamten Bahnhof lahm gelegt worden. Bis heute fahren einige Fernverbindungen den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht an. Dagegen verkehren die S-Bahn-Linien seit vergangenen Samstag wieder im 15-Minuten-Takt.