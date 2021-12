Rentner bedroht Rentner im Supermarkt mit Messer

In einem Supermarkt in Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat ein 73 Jahre alter Mann einen anderen Kunden mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 68-jähriger Kunde zuvor andere Kunden gebeten, Platz zu machen. Der 73-Jährige habe daraufhin ein Messer gezogen. Nachdem Mitarbeiter auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchtete der Tatverdächtige aus dem Markt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen.