Die Perspektiven für einen durchgängigen Metropolexpress von Calw nach Stuttgart liegen noch in weiter Ferne. Davon geht der Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt aus - und beruft sich auf die bislang fehlende Wirtschaftlichkeit. Er widerspricht damit den Vorstellungen von Verkehrsminister Hermann. Der hatte jüngst beim Baggerbiss zu einem Neubautunnel der Hesse-Bahn den Metropolexpress erneut ins Gespräch gebracht. Aktuell sind die Bauarbeiten für die Hermann-Hesse-Bahn von Calw nach Renningen in vollem Gang. Damit soll man ab 2023 von Renningen aus mit der S-Bahn weiter in Richtung Stuttgart gelangen. Renningens Bürgermeister Faißt hält einen Metropolexpress frühestens in 10 bis 15 Jahren für realisierbar.