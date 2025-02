Bei einem Unfall bei Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) sind am Dienstagmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Eine Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Neckartalstraße (Landesstraße 1100) zwischen Remseck-Aldingen und Stuttgart-Mühlhausen ein schwerer Unfall, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dabei wurden vier Personen schwer verletzt, eine Frau starb wenig später noch am Unfallort. Fahrer wollte Traktor überholen und übersah den Gegenverkehr Zu dem Unfall kam es den Angaben nach bei einem Überholmanöver. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 65 Jahre alter Fahrer einen Traktor überholen, übersah dabei ein entgegenkommendes Auto und stieß mit diesem frontal zusammen. Der Unfallverursacher, seine 65 Jahre alte Beifahrerin sowie der 76-jährige Fahrer des anderen Autos und seine 73-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die 65-jährige Frau erlag trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen ihren schweren Verletzungen noch vor Ort. Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Neckartalstraße war sehr lange gesperrt Die Neckartalstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, die angrenzende Bahnstrecke zeitweise ebenfalls. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt.