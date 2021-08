Der Rems-Murr-Kreis hat in den Sommerferien eine Teststrategie zum Schulstart entwickelt. Ziel ist es nach Angaben des Landratsamts, den Schulbetrieb und Präsenzunterricht am Laufen zu halten. Das Landratsamt setzt in seinen kreiseigenen Schulen weiterhin auf Schnelltests und nicht auf PCR-Pooltests. PCR-Tests seien zwar genauer, seien aber aufwendiger in der Umsetzung und dauerten länger. Erst wenn ein Schnelltest positiv ist, wird die Probe im Labor untersucht. Darüber hinaus setzt der Rems-Murr-Kreis weiter auf die App RMK-Cosima: Diese ermögliche eine digitale Erfassung der Ergebnisse ohne Zettelwirtschaft, Meldungen ans Gesundheitsamt erfolgten automatisch. In der App können Lehrkräfte zum Beispiel auch Klassenlisten verwalten. Nach Angaben des Landratsamts wurde die App von kommunalen Spitzenverbänden landesweit empfohlen.