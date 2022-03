Rems-Murr-Kreis macht weiter Tempo beim Impfen

Im Rems-Murr-Kreis machen der Landkreis sowie Städte und Gemeinden weiter Tempo beim Impfen. So sind alle fünf Impfstützpunkte im Rems-Murr-Kreis inzwischen in Betrieb. In den Stützpunkten in Fellbach, Backnang, Murrhardt und Welzheim sind Mobile Impfteams aus Stuttgart im Einsatz. In Schorndorf dient die Orthopädische Praxis an der Rems-Murr-Klinik als Impfstützpunkt. Zusätzlich gibt es zahlreiche mobile Aktionen, die auf der Internetseite des Landkreises eingestellt sind. Der Rems-Murr-Kreis baut zudem ein kreisweites Buchungsportal für Impftermine auf, das am 6. Dezember starten soll. Landrat Richard Sigel zufolge nutzen auch immer mehr Menschen aus den Nachbarkreisen die Impfangebote an Rems und Murr.