Der Rems-Murr-Kreis hebt seine Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht auf. Damit reagiert das Landratsamt nach eigenen Angaben auf einen Gerichtsbeschluss. Ein Bürger in Winnenden hatte sich gegen die Maskenpflicht in einer Straße in der Nähe des Bahnhofs gewehrt, die nicht zur Fußgängerzone zählt, aber von der Stadt als "Verdichtungszone" ausgewiesen wurde. Da das Verwaltungsgericht Stuttgart ihm Recht gab, hat das Landratsamt entschieden, die Allgemeinverfügung, die über die Landesverordnung hinausging, aufzuheben. Das heißt: Ab Donnerstag gilt die Maskenpflicht im Rems-Murr-Kreis entsprechend der Corona-Verordnung des Landes.