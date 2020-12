per Mail teilen

Der Rems-Murr-Kreis hat die Hotspot-Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche erreicht. Nach Angaben des Landratsamts lag der Wert am Dienstagabend bei exakt 200. Wenn diese Schwelle an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wird, folgen strengere Corona-Maßnahmen.