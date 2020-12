Eine Woche nach Schulbeginn meldet der Rems-Murr-Kreis mehrere Corona-Fälle in Schulen, Kitas und in einem Seniorenheim. Auslöser ist offenbar eine private Familienfeier in einer Gaststätte gewesen. Mehrere Gäste der Feier wurden positiv getestet, mit Auswirkungen auf mehrere Schulen. Im Burggymnasium in Schorndorf ist ein Schüler Corona-positiv, die betroffenen Klassen sind in Quarantäne. Drei bestätigte Infektionsfälle werden aus Weinstadt gemeldet, eine Lehrkraft im Remstal-Gymnasium, eine Schülerin an der Gemeinschaftsschule und ein Kindergartenkind. Das Remstal-Gymnasium stellte den Eltern frei, ob sie ihre Kinder zu Hause lassen, ansonsten müssen betroffene Klassen und die Kindergartengruppen zu Hause bleiben. Entwarnung gab das Landratsamt für das Max-Planck-Gymnasium in Schorndorf und die Gemeinschaftsschule in Winterbach. Dort haben sich Corona-Verdachtsfälle von zwei Schülern nicht bestätigt.