Lapp-Kabel wächst so stark wie nie

Der Stuttgarter Kabelhersteller Lapp hat im vergangenen Jahr mehr als 1,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht und ist damit so stark gewachsen wie noch nie seit seiner Gründung. Das gab Lapp Kabel bei einer Online-Bilanz-Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Der Gewinn vor Steuern hat sich mit 82 Millionen Euro sogar fast verdreifacht. Und auch die Anzahl der Mitarbeitenden erhöhte sich weiter auf nun mehr als 4.500 Beschäftigte weltweit. Firmenchef Andreas Lapp kündigte an, das Familienunternehmen weiter auf Wachstumskurs halten zu wollen - trotz weiter spürbarer Auswirkungen der Pandemie, von Lieferengpässen und hohen Rohstoffkosten. Die Spezial-Kabel aus Stuttgart würden zum Beispiel zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos oder für flächendeckendes Internet benötigt.