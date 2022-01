Neuer Rekord bei Corona-Infektionen

per Mail teilen

In der Stadt Stuttgart sind erstmals innerhalb eines Tages mehr als 1.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Laut Stadtverwaltung beruht die Zahl auch auf Nachmeldungen. Trotzdem sei der Spitzenwert von 1.189 Infektionen realistisch, heißt es beim Gesundheitsamt. Durch die besonders ansteckende Omikron-Virusvariante habe die Pandemie eine bislang unerreichte Dynamik erhalten. Das zeige sich auch bei den Schnelltests. Derzeit sind 0,58 Prozent positiv, im Dezember lag der Wert noch bei 0,23 – also nicht einmal halb so hoch. Seit Beginn der Pandemie haben sich bisher mehr als 63.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter nachweislich mit dem Virus angesteckt, das heißt jede und jeder Zehnte.