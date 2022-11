Die Reichspogromnacht jährt sich am Mittwoch zum 84. Mal. Um an jüdische Opfer zu gedenken, finden in Stuttgart, Ludwigsburg, Göppingen und anderen Städten zahlreiche Veranstaltungen statt.

Mit Friedensgebeten, geführten Rundgängen und Mahnwachen erinnern am 9. November Menschen in der Region Stuttgart an die Reichspogromnacht 1938. Damals wurden 1.400 Synagogen und andere Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe zerstört. Laut Israelitischer Religionsgemeinschaft wurden 400 Menschen ermordet oder in den Suizid getrieben. Am folgenden Tag wurden 30.000 Jüdinnen und Juden in Konzentrationslagern interniert.

Überblick: Veranstaltungen zur Reichspogromnacht

Gedenken in der Synagoge Stuttgart

Erinnern in Bad Cannstatt

Rundgang durch den Stuttgarter Westen

Glänzende Stolpersteine in Korntal

Vortrag in Ludwigsburg

Friedensgebet in Göppingen

Die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg gedenkt am Mittwoch ab 18 Uhr in der Synagoge in Stuttgart an die Menschheitsverbrechen an den europäischen Juden im Nationalsozialismus. Erinnert wird dabei auch, wie die Stuttgarter Synagoge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 lichterloh brannte, doch die Feuerwehr nur Wasser auf die benachbarten Gebäude spritzte und die Synagoge nieder brennen ließ.

Ebenso will ein Bündnis zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht in Bad Cannstatt dort vom Marktplatz bis zur ehemaligen Synagoge in Bad Cannstatt ziehen.

Unter dem Motto "Wider das Vergessen! – Jüdisches Leben im Stuttgarter Westen" findet im Stuttgarter Westen ein Rundgang durch die Straßen statt. Eingeladen haben der Bezirksbeirat Stuttgart-West, der Jugendrat Stuttgart-West, die NaturFreunde Stuttgart e.V. und das Friedrich-Eugens-Gymnasium. Treffpunkt ist um 17 Uhr die Grünanlage Rotenwald-/Ecke Reinsburgstraße.

Vor dem Israel-Laden in Korntal in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) findet am 9. November die jährliche Gedenkstunde "Wir müssen uns erinnern" statt. Dabei wollen Konfirmanden in diesem Jahr die Stolpersteine mit einem besonderen Glanz polieren, damit sie den Passanten ins Auge fallen.

Ludwigsburg: Erinnerung an einen jüdischen Viehhändler

Auf dem Arsenalplatz in Ludwigsburg wird ab 19 Uhr das Schicksal des jüdischen Viehhändlers Harry Kahn aus Baisingen bei Rottenburg aus zwei Perspektiven nach gezeichnet. Dabei treten zwei Personen auf: Fredy Kahn erinnert an seinen Vater, der mehrere Konzentrationslager überlebte und 1945 in sein Heimatdorf zurückkehrte und die Ethnologin Franziska Becker, die zur NS-Gewalt gegen die jüdische Dorfbevölkerung in Baisingen geforscht hat.

In Göppingen folgt auf ein ökumenisches Friedensgebet (18 Uhr) in der evangelischen Stadtkirche eine Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz (18:45 Uhr). Zwei Wochen später findet außerdem ein Rezitationsabend mit dem Titel "Vergebens gelebt und gearbeitet - Bertold Auerbach und Richard Wagner" statt. Dabei geht es darum, wie der schwäbisch-jüdische Dichter Berthold Auerbach am Antisemitismus seines Ex-Freundes Richard Wagner zerbrach.