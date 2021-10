Toter bei Unfall mit Betonmischer

Bei einem Zusammenstoß mit einem Betonmischer im Kreis Esslingen ist am Freitagabend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der L1192 zwischen Reichenbach an der Fils und Plochingen. Die Polizei sprach von mehreren beteiligten Fahrzeugen und ging von stundenlangen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle aus. Die Straße war am Abend stark befahren, weil sie als Umleitungsstrecke für die am Plochinger Dreieck gesperrte B10 ausgewiesen war. Auf der Bundesstraße wird am Wochenende die Fahrbahn erneuert. Der Verkehr wurde großräumig über Kirchheim unter Teck umgeleitet.