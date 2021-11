Schule wegen Verdacht auf Reizgas evakuiert

Die Realschule in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) ist am Mittwochvormittag wegen Verdacht auf Reizgas evakuiert worden. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler hatten über Atemwegsreizungen geklagt, teilte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen dem SWR mit. Insgesamt seien 14 von ihnen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die gesamte Schule sei geräumt und die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt worden. Messungen der Feuerwehr hätten keine Hinweise auf schädliche Substanzen ergeben, so die Polizei weiter.