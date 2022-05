In einem Gebüsch in Uhingen (Kreis Göppingen) haben Zeugen ein erlegtes Reh ohne Kopf gefunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vermutlich in der Nacht zum Dienstag hat eine unbekannte Person das Tier erlegt und ihm den Kopf abgeschnitten. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen und sucht Zeugen, denen Verdächtiges von Montag auf Dienstag in der Köhlerstraße aufgefallen ist.