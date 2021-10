Regisseur Mouawad erhält Dramatiker-Preis

Der französisch-libanesische Regisseur Wajdi Mouawad hat den "1. Europäischen Dramatiker:innen Preis" des Schauspiels Stuttgart erhalten. Das teilte das baden-württembergische Ministerium für Wissen, Forschung und Kunst am Sonntag mit. Die mit 75.000 Euro dotierte Auszeichnung unterstreiche den Ruf Baden-Württembergs als Kunst- und Kulturland im Herzen Europas, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) anlässlich der Verleihung am Sonntag. Der Preis sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr vergeben werden - wegen der Corona-Pandemie kam es jedoch zu einer Verzögerung. Mouawad wurde 1968 im Libanon geboren und wuchs in Frankreich auf. Als Kind emigrierte er nach Kanada, absolvierte dort später ein Schauspielstudium und gründete seine erste Theatergruppe. Seit 2016 ist er Direktor des Théâtre national de la Colline in Paris. Neben dem Hauptpreis für Mouawad wurde die 1998 geborene Autorin, Dramatikerin und Schauspielerin Jasmine Lee-Jones aus Großbritannien mit dem Nachwuchspreis in Höhe von 25.000 Euro ausgezeichnet.