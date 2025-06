Schon seit Monaten ist klar: Das Fahrradverleihsystem ist für viele Kommunen in der Region Stuttgart zu teuer. Viele wollen aussteigen. Doch es könnte auch weiter gehen.

Seit 2018 gibt es in der Region Stuttgart das Fahrradverleihsystem RegioRad. Doch über die Jahre wurde für viele Kommunen im Verband Region Stuttgart das Angebot zu teuer und zu unattraktiv. "Zum 30.11.2026 laufen zeitgleich alle Verträge der 30 Kommunen mit dem aktuellen Dienstleister, der DB Connect GmbH, aus", erklärt Ralf Maier-Geißer von der Stadt Stuttgart dem SWR.

Die Landeshauptstadt betreut federführend das Projekt, Maier-Geißer ist der Gesamtkoordinator. Seit einigen Monaten beschäftigt er sich mit der Frage, wie ein Nachfolgekonzept in der Region aussehen könnte, denn vielen Gemeinden ist das bisherige Konzept zu teuer geworden. Kommunen zahlen aktuell bis zu 165 Euro pro ausgeliehenem Rad.

RegioRad unter kommerzieller Trägerschaft?

Maier-Geißer sieht Potenzial für eine Fortführung des Verleihs - unter veränderten Bedingungen. Das Ziel sei es ein "eigenwirtschaftliches, durch private Anbieter in eigener Verantwortung betriebenes Vermietangebot" zu errichten. Das heißt: Die Kommunen würden nichts mehr zahlen, sondern einem Verleiher in eigener Verantwortung das Angebot überlassen. "Das birgt auch ein Risiko", stellt Maier-Geißer klar: "Auf die Zahl, Qualität und Umfang des Angebots haben wir dann keinen direkten Einfluss mehr". Es soll dann aber ein reines Pedelec-Angebot werden, die klassischen Fahrräder würden aus dem Verleihsystem verschwinden.

Per App aufs Fahrrad - auf dem Smartphone wird angezeigt, wo in der Region Stuttgart Räder und Pedelecs verfügbar sind. (Archivbild) SWR

Pilotprojekt in Deutschland: Frist läuft diesen Monat ab

Ob das klappt? Denn dass ein Verleiher ohne Subventionen aus öffentlicher Hand einen flächendeckenden Pedelec-Service in Städten anbietet, wäre dann deutschlandweit ein Pilotprojekt, erklärt Maier-Geißer weiter. "Das gibt es bisher so in Deutschland noch nicht." Man hoffe, dass das Angebot für Unternehmen wie etwa Dott, Bolt, Voi oder Lime interessant sein könnte, die bereits E-Scooter verleihen. Dadurch könnten sich Synergieeffekte ergeben.

"Wir haben ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren eingeleitet", sagt Maier-Geißer. Das heißt: Unternehmen, die Interesse haben im Großraum Stuttgart den Verleih von Pedelecs anzubieten, können sich bei der Stadt melden und Interesse bekunden. "Die Frist läuft Ende Juni aus". Ob es schon Interessenten gibt, dazu darf Maier-Geißer noch keine Auskunft geben. Aber immerhin so viel: "Viele Interessenten haben sich bei uns die entsprechenden Informationsunterlagen abgeholt."

Konzept von RegioRad zunehmend in die Kritik

RegioRad ist ein Angebot vom Verband Region Stuttgart, das federführend von der Landeshauptstadt verwaltet und betreut wird. Die einzelnen Kommunen zahlen Beiträge an den Anbieter DB Connect GmbH, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Dafür stellt die Bahn Leihfarräder und Pedelecs an Ausleihstationen zur Verfügung. Als 2018 RegioRad eingeführt wurde, stiegen die Zahlen drei Jahre lang kontinuierlich an. Während der Corona-Jahre brachen dann die Zahlen ein. Zuletzt stiegen in manchen Gemeinden die Ausleihen wieder, aber nicht ausreichend.

So zahlt beispielsweise Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) pro Jahr 70.000 Euro, doch im ersten Halbjahr 2024 wurden nur 212 Räder ausgeliehen. Im Schnitt zahlt die Stadt also 165 Euro pro ausgeliehenem Rad. Nur ein paar Kilometer weiter, in Korntal-Münchingen, ist der Zuschlag nicht ganz so hoch, aber auch hier subventioniert die Gemeinde pro Ausleih 25 Euro aus öffentlichen Geldern. Darüber hinaus seien laut Kommunen und Stadt Stuttgart immer häufiger die Räder schlecht gewartet oder kaputt.

Daher haben Gemeinden wie Ditzingen oder Korntal-Münchingen angekündigt, schnellstmöglich auszusteigen. Renningen (Kreis Böblingen) ist bereits vorzeitig aus dem Projekt RegioRad ausgeschieden. Auch die Landeshauptstadt Stuttgart selbst hat dem SWR mitgeteilt, dass die Kosten nicht mehr im Verhältnis stehen würden, dazu komme die prekäre Haushaltssituation. Stuttgart selbst zahlt den Hauptanteil bei RegioRad: 850.000 Euro pro Jahr.