"Jugend forscht": In Sindelfingen startet der Regionalwettbewerb

Unter dem Motto "Zufällig genial?" richtet die Stadt Sindelfingen (Kreis Böblingen) den 16. "Jugend-forscht"-Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar aus. 62 Jungforscherinnen und Forscher treten dieses Jahr an, um mit ihren Projekten bei den Juroren zu punkten - vom intelligenten Bienenstock bis hin zum Bau einer Flüssigkeitsrakete. Die Wettbewerbsrunde am 17. und 18. Februar richtet die Stadt Sindelfingen digital aus. Die Sieger qualifizieren sich mit ihren Projekten für den Landeswettbewerb in Baden-Württemberg im März und April. Das Bundesfinale von "Jugend forscht" findet Ende Mai statt.