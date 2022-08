Tierquälerei? Regionalschlachthof in Backnang schließt vorerst Schlachtbetrieb

"Nach Ansicht des Videos haben wir uns noch am selben Tag dazu entschlossen, die Schlachtung in unserem Betrieb unverzüglich auszusetzen und zur Aufklärung des Sachverhaltes einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen. Auf den Aufnahmen zu sehende zwei Mitarbeiter haben wir bis zur Aufklärung der Vorwürfe unter Fortzahlung der Bezüge mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dazu werden wir alles Erforderliche unternehmen und etwa die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch intensiver zu schulen sowie Arbeitsprozesse verbessern. Die Optimierung der baulichen Gegebenheiten ist in Teilen bereits vorgenommen und in Teilen beauftragt. Wir betonen, dass alle getroffenen Maßnahmen aus freiwilliger unternehmerischer Entscheidung erfolgen."