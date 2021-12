Regionalbahnhof in Stuttgart-Vaihingen geht in Betrieb

Der neue Regional- und Fernzughalt am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen wird am Montag offiziell in Betrieb genommen - an der symbolischen Einweihung nimmt unter anderem Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann teil. Der S-Bahnhof wurde seit mehr als einem Jahr umgebaut. Vor allem für Fahrgäste der Gäubahn soll die neue Nahverkehrsdrehscheibe Vorteile bringen: ohne zum Hauptbahnhof zu fahren, können sie jetzt von Stuttgart-Vaihingen aus Angebote von S-Bahn, Stadtbahn und Bussen nutzen. Neu gebaut wurde unter anderem ein Mittelbahnsteig, für Regional- und Fernverkehrszüge aus Richtung Böblingen; der Bahnsteig am Gleis 1 wurde für den Fernverkehr in Richtung Böblingen verlängert. Finanziert wurde der Ausbau vom Land. Die Gäubahnzüge sollen wegen Stuttgart 21 ab Mitte 2025 in Stuttgart-Vaihingen enden.