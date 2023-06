Die Legalisierung von Cannabis ist umstritten, aber wann kommt sie? Wie groß war die größte Titanenwurzpflanze? Und wie sieht es bei den S21-Arbeiten aus? Hier im Wochenrückblick.

Hi, ich bin Thomas Fritzmann, Redakteur im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick gehen wir drei der wichtigsten Themen nochmals nach. Was ist passiert? Was bedeutet das? Und wie geht es weiter?

Insgesamt 17 Cannabis-Automaten hat die Polizei in der Region Stuttgart geräumt. Der Betreiber steht im Verdacht, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben, denn das Marihuana, das er angeboten hat, könnte zu viel THC enthalten. Aber wollte die Ampel-Koalition Cannabis nicht legalisieren?

Die Szene, in der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir angeblich spontan bei Dreharbeiten in Stuttgart unterbrochen wird und nach der Legalisierung von Cannabis gefragt wird, verbreitete sich schnell im Netz. Auch die Reaktion von Bundeskanzler Olaf Scholz im ARD-Sommerinterview auf die Frage "Wann Bubatz legal" verbreitet sich online wie ein Lauffeuer.

Inzwischen ist klar, die groß angekündigte Legalisierung wird in dieser Legislaturperiode mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr kommen. Stattdessen will die Bundesregierung das Cannabisgesetz in zwei Schritten vorantreiben.

Schritt 1: Cannabis-Clubs

Im August soll über die Legalisierung von Cannabis-Clubs bestimmt werden. Dort soll Cannabis angebaut werden und an Mitglieder des Clubs weitergegeben werden dürfen. Aber: maximal 25 Gramm pro Tag und maximal 50 Gramm im Monat pro Mitglied. Außerdem soll der Zugang für Jugendliche und Kinder verhindert werden. Die Clubs dürfen außerdem nicht in der Nähe von Schulen und Kitas öffnen.

In diesem Schritt soll auch der Eigenanbau mit bis zu drei weiblichen Pflanzen ermöglicht werden. Kinder und Jugendliche dürfen auch hier keinen Zugang zu den Pflanzen erhalten. Jugendliche, die beim Konsum von Cannabis erwischt werden, müssen außerdem an Präventionsprogrammen teilnehmen.

Schritt 2: Modellregionen

In einem zweiten Schritt sollen dann regionale Modellregionen entstehen – beispielsweise eine Kommune. Dort sollen kommerzielle Lieferketten für den Anbau und Verkauf von Cannabis aufgebaut werden. Die Projekte sollen einige Jahre wissenschaftlich untersucht werden. Erst danach soll entschieden werden, ob Cannabis in Geschäften und Apotheken verkauft werden darf.

Über die Razzia bei den Cannabis-Automaten hat SWR4 am 19.6.23 berichtet.

Es stinkt im Gewächshaus der Uni Hohenheim. Die größte Blume der Welt, die Titanenwurz, blühte in dieser Woche an der Uni Hohenheim. Sie imitiert den Geruch eines verwesenden Kadavers, um Insekten anzulocken. 1,30 Meter groß ist die Blüte in Stuttgart laut dem wissenschaftlichen Leiter der Einrichtung, Helmut Dalitz. Beachtlich, aber weit nicht weltrekordverdächtig.

Eine Titanenwurz entfaltet ihre Blüte in den Gärten der Universität Hohenheim in Stuttgart. Sie gilt als größte Blume der Welt und blüht nur einen Tag. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Den hat sich laut der Organisation Guinness World Records ein Amerikaner im Jahr 2010 gesichert. Die Pflanze mit dem treffenden Namen "Tilly the Titan" soll 3,10 Meter groß geworden sein. Der Kieferchirurg Louis Ricciardiello züchtet die Pflanze hobbymäßig im US-Bundesstaat New Hampshire. Zuvor hatte eine Titanenwurz aus Bonn den Rekord gehalten, mit einer Höhe von 2,76 Metern.

Über die Titanenwurz an der Uni Hohenheim hat SWR4 am 23.6.23 berichtet.

Ein bisschen fühlt es sich an wie "jede Woche wieder". Am Mittwoch wurde die letzte der insgesamt 28 Kelchstützen für den neuen Stuttgarter Tiefbahnhof gegossen. Insgesamt sechs Jahre hat es gedauert, diese zu installieren. Als nächstes sollen Lichter montiert und die Oberleitungen gelegt werden. "Wir sind im Zeitplan und rechnen damit, im Dezember 2025 den Bahnhof eröffnen zu können", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn dem SWR.

Parallel laufen die Arbeiten am digitalen Verkehrsknoten Stuttgart weiter. Im Moment ist vor allem der Fernverkehr um Stuttgart durch die Streckensperrungen eingeschränkt. Später im Verlauf des Jahres soll es aber auch Sperrungen im Bereich Böblingen und um den Stuttgarter Flughafen geben. Wann genau die Folgen gab die Bahn noch nicht bekannt. Angepeilt ist aber November oder Dezember 2023.

Über die letzte Kelchstütze im Stuttgarter Tiefbahnhof hat SWR4 am 21.6.23 berichtet.

