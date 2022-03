per Mail teilen

Das Landesgesundheitsamt hat am Mittwochabend 8.794 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden in der Region Stuttgart gemeldet. Die meisten neuen Infizierten kommen aus dem Landkreis Ludwigsburg mit 1.814 positiv Getesteten. Die wenigsten Infektionen werden aus dem Landkreis Göppingen gemeldet mit 1.077 Fällen. Zwölf Menschen sind an oder mit dem Corona-Virus verstorben. Die niedrigste Inzidenz hat der Landkreis Ludwigsburg mit 975, die höchste der Rems-Murr-Kreis mit 1.470.